برشلونة يُحدد سعر أوباميانج وتشيلسي يرفضه

أوباميانج مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

دخلت المفاوضات بين تشيلسي وبرشلونة حول مهاجم الأخير "بيير إيمريك أوباميانج" مرحلة حاسمة، حيث حدد النادي الإسباني السعر المطلوب للتخلي عن لاعبه.

تشيلسي وبناءً على رغبة مدربه توماس توخيل مُصر على إعادة أوباميانج إلى الدوري الإنجليزي، فيما يتمسك تشافي المدير الفني للبارسا ببقائه لكن الجانب الاقتصادي قد يُجبر الإدارة على رفض طلبه.

ما هو السعر الذي حدده برشلونة لبيع أوباميانج؟

الصحفي المختص بسوق الانتقالات في أوروبا "فابريتسيو رومانو" أكد أن برشلونة طلب ما يقرب من 30 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه الجابوني خلال جلسة المفاوضات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح رومانو أن تشيلسي رفض هذا السعر ويرغب في تقليله، مشيرًا إلى أن المفاوضات مازالت جارية بين الناديين والتي يتم الحديث ضمنها عن انتقال ماركوس ألونسو من البلوز للبلوجرانا.

رومانو أكد في تغريدته أن أوبامينج يُعد أولوية قصوى للنادي الإنجليزي بناءً على رغبة توخيل، فيما يُصر تشافي على استمراره مع برشلونة رغم التعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي.

كيف كانت مسيرة أوباميانج مع برشلونة؟

صاحب الـ92 هدفًا مع آرسنال عانى من الاستبعاد من ناديه الإنجليزي ومشاكل مع المدرب ميكل أرتيتا في أيامه الأخيرة في لندن، وقد انتقل إلى برشلونة في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوي الأخير في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده.

أوباميانج لعب مع البارسا 24 مباراة سجل بها 13 هدفًا وصنع واحدًا، منها 17 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي أحرز خلالها 11 هدفًا و6 مباريات في الدوري الأوروبي شهدت إحرازه هدفين.