برشلونة يحدد بديلًا جديدًا لسيليسين

تعرف على بديل سيليسين المحتمل في برشلونة

وضع نادي برشلونة الإسباني خطة للتعاقد مع بديل للهولندي ياسبر سيليسين حال رحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

سيليسين لديه عقد ينتهي في 2021 ولا يشارك أساسيًا سوى في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة يراقب البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى فولفسبورج الألماني، ويخطط لجلبه بديلًا لسيليسين.

وأوضح مدير أعماله، نايس فيسين، في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية أنّ هناك عدد من الأندية التي تراقب كاستيلس من أبرزهم النادي الكتالوني.

أنت رئيس النادي 🕴️

عليك بيع 3 من هؤلاء النجوم لتوفير ميزانية بقية الفريق.. من ستختار؟ 🤔 pic.twitter.com/ROqeRrJJX1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 15 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي دفعه البلوجرانا لضم سيليسين في 2016.

وكان رونالد دي بور، لاعب برشلونة السابق، قد نصح سيليسين بالانضمام إلى فريق يجعله الحارس الأساسي وطلب منه مغادرة النادي الكتالوني.