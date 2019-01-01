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برشلونة يحدد بديلًا جديدًا لسيليسين

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Getty Images
تعرف على بديل سيليسين المحتمل في برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وضع نادي برشلونة الإسباني خطة للتعاقد مع بديل للهولندي ياسبر سيليسين حال رحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

سيليسين لديه عقد ينتهي في 2021 ولا يشارك أساسيًا سوى في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة يراقب البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى فولفسبورج الألماني، ويخطط لجلبه بديلًا لسيليسين.

وأوضح مدير أعماله، نايس فيسين، في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية أنّ هناك عدد من الأندية التي تراقب كاستيلس من أبرزهم النادي الكتالوني.

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ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 15 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي دفعه البلوجرانا لضم سيليسين في 2016.

وكان رونالد دي بور، لاعب برشلونة السابق، قد نصح سيليسين بالانضمام إلى فريق يجعله الحارس الأساسي وطلب منه مغادرة النادي الكتالوني.

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