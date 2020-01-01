برشلونة يحدد بديل ألبا

كومان يبني فريقاً جديداً

أفادت تقارير بأن رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، قرر الاستغناء عن جوردي ألبا وحدد بديلاً له في صورة خوسيه لويس جايا، لاعب فالنسيا.

برشلونة عازم على ثورة كبيرة على مستوى اللاعبين هذا الصيف بالاستغناء عن مجموعة من الحرس القديم، وعلى رأسهم ألبا، جيرارد بيكيه، ولويس سواريز بحسب التقارير.

وقالت "سبورت" إن برشلونة عليه أولاً التخلص من ألبا وجونيور فيربو وإيمرسون المُعار إلى ريال بيتيس من أجل التفاوض لضم جايا.

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وأضاف التقرير أن البلوجرانا قد يعرض ألبا أو أحد الثنائي المذكور، وحتى نيلسون سيميدو رغم أن الرئيس النادي أكد أنه ليس للبيع، على فالنسيا في صفقة تبادلية.

ويطلب فالنسيا مبلغاً 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الظهير الأيسر، والذي لا يسعى للتفريط به بسهولة نظراً لكونه لاعباً أساسياً.

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ويعمل برشلونة على إقناع اللاعب بفكرة أنه في حال قدومه سيضمن مركزه أساسياً في ظل مغادرة ألبا، الفكرة التي قد تجعله يضغط على ناديه.

جايا شارك هذا الموسم في 32 مباراة بكل المسابقات مع فالنسيا، وساهم في صناعة هدفين.