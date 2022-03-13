برشلونة يحتفل بالتتويج بلقب الدوري الإسباني قبل لقاء أوساسونا

نظم نادي برشلونة احتفالًا بتتويج فريق السيدات بلقب بطولة الدوري الإسباني للسيدات، وذلك قبل مباراة "البلوجرانا" أمام أوساسونا في "الليجا".

ويستضيف ملعب "كامب نو" مباراة برشلونة وأوساسونا، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وقبل المباراة، نزل فريق سيدات برشلونة إلى أرضية ملعب "كامب نو"، وسط تحية كبيرة من الجماهير المتواجدة في الملعب.

تتويج برشلونة بلقب دوري السيدات، جاء بعد الفوز عصر الأحد على فريق ريال مدريد بنتيجة 5-0 في الجولة 24 من المسابقة.

فوز فريق "البلوجرانا" للسيدات بلقب الموسم الحالي، جاء قبل 14 جولة على نهاية الموسم، وذلك بعد أن حقق فريق سيدات برشلونة 24 فوزًا متتاليًا منذ بداية الموسم، دون فقدان أي نقطة.

ويملك فريق برشلونة للسيدات 72 نقطة، بعد مرور 24 جولة، وسجلت لاعبات الفريق 136 هدفًا، فيما لم تتلق شباك الفريق سوى ستة أهداف فقط.

Our @fcbfemeni with their league title trophy that they won today! 🏆



Congratulations, CHAMPIONS! 🙌 pic.twitter.com/wV9uJ5Ig1W — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2022

ويعد هذا اللقب السابع لفريق برشلونة للسيدات في بطولة الدوري الإسباني، كأكثر فريق يحقق اللقب في التاريخ، بفارق لقبين عن فريق أتلتيك بيلباو للسيدات.

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