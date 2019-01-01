برشلونة يحاول حماية موهبته من الرحيل

هل ينجح برشلونة في تأمين بقاء كارلوس بيريز؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يمتلك برشلونة 10 أيام فقط لتحديد مصير كارليس بيريز، لاعب الرديف، والذي يرغب في التصعيد إلى الفريق الأول.

بيريز كان قريبًا من الرحيل إلى صفوف بنفيكا الموسم الماضي ولكنّه جدد لعقد واحد مع وعد باللعب للفريق الأول.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللاعب يشعر بالغضب لأنّه لم يلعب الموسم الماضي سوى بعد حسم لقب الدوري الإسباني.

وينتهي عقد اللاعب يوم 20 أغسطس وسوف تجتمع الإدارة مع وكيل أعماله بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث مستقبله.

جدير بالذكر أنّ برشلونة فرّط في تشافي سيمونز والذي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحاول النادي الكتالوني التعاقد مع نيمار دا سيلفا خلال الصيف الجاري إلا أنّه يواجه منافسة قوية مع ريال مدريد.