برشلونة يحاول استقدام توديبو في يناير

رغم وجود أزمات كبيرة بين اللاعب وفريق تولوز لكن برشلونة يحاول التدخل لضم اللاعب

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع جان كلير توديبو في سوق الانتقالات الشتوية واقترب من التوصل لاتفاق مع تولوز.

برشلونة أعلن رسميًا التعاقد مع توديبو بنهاية عقده في تولوز في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ برشلونة اقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع تولوز للتعاقد مع توديبو في يناير بدلًا من الانتظار لنهاية الموسم.

وأوضحت أنّ السبب وراء ذلك معاقبة الفريق الفرنسي للاعب وحرمانه من المشاركة منذ نوفمبر الماضي وسوف يستمر الأمر على هذا النحو لنهاية الموسم.

منير الحدادي سيرحل عن #برشلونة، نهاية الموسم الحالي، وينضم إلى #إشبيلية، حسبما ذكرت الصحف الإسبانية.🗞️ pic.twitter.com/49we56VTDo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019ا

وأشارت الصحيفة إلى أنّه في حال انضم اللاعب إلى برشلونة في يناير فقد يتواجد مع الفريق الرديف كما سيكون متاحًا لإيرنستو فالفيردي حال قرر الاعتماد عليه.

ويتوقف مسألة مشاركة توديبو على مدى إصابة صامويل أومتيتي وموعد عودته، فلو تمكن اللاعب من التواجد مع البلوجرانا فلن يتم الاعتماد عليه كثيرًا.

برشلونة يمتلك جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي بجانب جيسون موريلو وتوماس فيرمالين في قلب الدفاع والثنائي الأخير قد يرحل في الصيف المقبل.

وانضم موريلو لبرشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.