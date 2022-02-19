برشلونة يجد حلًا للحد من كوارث ألبا !

قرر نادي برشلونة الإسباني، تعزيز مركز الظهير الأيسر الصيف القادم، من أجل دعم تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز.

ويمثل هذا المركز أزمة حالية لبرشلونة، بسبب انخفاض مستوى جوردي ألبا، وعدم وجود أي منافس له بهذا المكان.

وانتشرت بعض التكهنات الفترة الأخيرة، حول اهتمام النادي بضم خوسيه جايا لاعب فالنسيا، لكن يبدو أن الأنظار اتجهت نحو لاعب آخر.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أنخيلينيو هو الهدف الرئيسي لتشافي لتدعيم مشروعه المستقبلي بالنادي.

وكان الظهير الإسباني قد رحل إلى لايبزيج مقابل 18 مليون يورو، مؤكدًا وقتها أنه سيعود إلى إسبانيا سواء عاجلًا أو آجلًا لأسباب عائلية.

ويعتبر برشلونة هو الخيار المثالي لأنخيلينيو لتحقيق هذه الرغبة، ولكن ناديه يقيم سعره بـ30 مليون يورو.

ويطمح النادي الكتالوني في تخفيض هذا السعر لضم اللاعب، الذي يعتبر الصفقة الأفضل في مركز الظهير الأيسر، حيث يمكنه اللعب كأساسي على حساب ألبا وسيكون منافسًا قويًا له.

يذكر أن نشاط برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، يعتمد بشكل كبير على صفقة النرويجي إرلينج هالاند، والقيمة التي سيدفعها النادي في حالة الحصول على خدماته من بوروسيا دورتموند، وبعدها سيركز النادي على الأهداف الأخرى.

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