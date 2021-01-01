برشلونة يتواصل مع باريس سان جيرمان لضم نيمار والنادي الفرنسي يرد!

برشلونة يتواصل مع باريس سان جيرمان سعيًا لإستعادة نيمار مرة أخرى!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تواصل نادي برشلونة مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي سعيًا لضم نيمار دا سيلفا لصفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، والتي أكدت أن النادي قرر أن الموعد النهائي لعودة نيمار يجب أن يكون في الصيف.

وأوضحت الإذاعة أن رد باريس سان جيرمان على طلب برشلونة واستفساره حول نيمار هو أن النجم البرازيلي غير قابل للرحيل عن الفريق الباريسي.

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ويسعى باريس سان جيرمان لتجديد عقد نيمار الذي ينتهي في صيف 2022 أي بعد أقل من موسم ونصف من الآن.

ولن يستسلم النادي الكتالوني في محاولات ضم نيمار، حيث أشارت تقارير صحفية عديدة أن عودة البرازيلي ستساعد لابورتا في الإبقاء على ليونيل ميسي.

وكانت تقارير أخرى قد أكدت أن نيمار كان قد توصل لاتفاق بالفعل مع باريس سان جيرمان، لكنه يؤجل عملية التجديد بشكل رسمي لأن فكرة العودة لبرشلونة تؤثر عليه بشكل واضح.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو وكاد يعود لبرشلونة في 2019 لولا مطالبات باريس سان جيرمان المالية الكبيرة وانضمام جريزمان للنادي الكتالوني.