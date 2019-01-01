برشلونة يتمم التعاقد مع نيتو
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هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلن برشلونة رسمياً انتقال الحارس البرازيلي نيتو إلى صفوفه قادماً من فالنسيا في صفقة تقدر في حدود 26 مليون يورو.
وتأتي الصفقة بعدما انتقل الهولندي ياسبر سيليسن في الاتجاه المقابل قبل ساعات مقابل 35 مليون يورو.
وأعلن برشلونة صباح الخميس إتمام صفقة ضم نيتو مقابل 26 مليون يورو، وتسعة ملايين إضافية على شكل حوافز بالاتفاق مع فالنسيا.
وذكر بيان النادي الكتالوني أن اللاعب وقع عقداً لمدة أربعة مواسم، وهناك شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو.
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ويملك نيتو سجلاً قوياً على الصعيد الأوروبي بتمثيله فالنسيا ما بين 2017 و2019، ويوفنتوس ما بين 2015 و2017، وقبلها فيورنتينا من 2011 إلى 2015.
"الموسم المقبل هو عامي الأخير في مانشستر سيتي "💫— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019
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