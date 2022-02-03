برشلونة يتلقى ضربة قوية بإصابة جديدة قبل قمة أتلتيكو مدريد!

أعلن برشلونة مساء الخميس في بيان رسمي إصابة مدافعه كليمون لونجليه، مع عدم تحديد مدة غيابه.

ووفقًا لإعلان النادي الكتالوني، فإن المدافع الفرنسي يُعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى.

هذا يعني أن لونجليه لن يتواجد في مباراة أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني، وهي ضربة قوية لكتيبة تشافي هيرنانديز.

إصابة لونجليه تتزامن مع إصابة إيريك جارسيا، وكذلك صامويل أومتيتي، ليترك ثلاثة خيارات فقط أمام تشافي في مركز قلب الدفاع.

جيرارد بيكيه جاهز للمباراة، وعاد رونالد أراوخو لتوه من رحلته مع منتخب أوروجواي بتصفيات كأس العالم وقد يُعاني من الإجهاد.

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الاسم الثالث الذي يمكن أن يتواجد كقلب دفاع هو أوسكار مينجويزا بعد فشل انتقاله إلى فالنسيا في الميركاتو الشتوي المنقضي.

الأزمة ليست فقط في مباراة أتلتيكو مدريد، فالخوف أن يستمر وضع الإصابات في ظل شهر فبراير المكتظ بالمباريات الهامة محليًا وأوروبيًا.

ويلتقي برشلونة مع إسبانيول في ديربي مقاطعة كتالونيا بعد مباراة أتلتيكو، ثم يستضيف نابولي في ذهاب ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، مقابل 36 نقطة لغريمه أتلتيكو مدريد.