برشلونة يتلقى دفعة معنوية جيدة قبل مواجهة غرناطة

والمدافع الفرنسي يتفاوض على مستقبله بعيدًا عن "كامب نو"

بعيدًا عن مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي الغامض. تلقى فريق برشلونة دفعة معنوية لا بأس بها، بعودة لاعب الوسط البرازيلي آرتور ميلو للتدريبات الجماعية، للمرة الأولى منذ إصابته الأخيرة.

وواجه الشاب البرازيلي أسابيع صعبة مع إصابته في العانة، التي على إثرها لم يشارك سوى في مباراة واحدة من توقف نوفمبر الدولي الأخير.

وظهر آرتور في التدريبات الجماعية صباح اليوم الإثنين، لتتضاعف فرصه في اللحاق بمباراة عطلة نهاية الأسبوع ضد غرناطة في الجولة الـ20 لليجا.

من جهة أخرى، غاب الفرنسي جان كلير توديبو عن تدريبات اليوم، وذلك لانشغاله بمفاوضات انتقاله إلى شالكه الألماني قبل أن يُسدل الستار على الميركاتو الشتوي –وفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت-.

وأفادت نفس الصحيفة أن عملاق الحارس تير شتيجن، الذي غاب عن مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية ضد أتلتيكو مدريد، شوهد هو الآخر وهو يسابق الزمن لإنهاء المرحلة الأخيرة في برنامج إعادة التأهيل من الإصابة.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تتضاعف فيه الشكوك حول مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي مع الفريق، مع أنباء تؤكد أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو أخبره بانتهاء دوره مع النادي، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الإقالة.

وسيخوض برشلونة مواجهة غرناطة وهو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الغريم التقليدي ريال مدريد.