برشلونة يتلقى أخبار سارة بشأن أومتيتي

المدافع يقترب أخيراً من العودة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حمل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أنباء سارة بشأن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق.

وقال فالفيردي:"سننتظر بشأن هذا الأمر ثم سنحاول استعادته في صفوف الفريق مرة أخرى". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وأضاف:"من الآن وحتى مرور أسبوعين، سنرى بعدها، ربما ننتظر أكثر، ولكننا نأمل أن يعود صامويل ويساعدنا هذا العام".

وجاء ذلك عكس التوقعات بحاجته إلى عملية جراحية كان من الممكن أن تكلفه الغياب لنهاية الموسم.

وكان أومتيتي قد غاب عن برشلونة منذ التعادل مع أتلتيكو مدريد (1-1) في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإصابة في ركبته اليسرى.