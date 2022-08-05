برشلونة يتفق مع ألونسو .. والصفقة قد تتأجل لما بعد بداية الموسم

تسجيل الصفقات التي تمت هو أولوية برشلونة الآن.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرب برشلونة من حسم صفقة اللاعب ماركوس ألونسو نجم تشيلسي الحالي المطلوب لتدعيم مركز الظهير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني يملك اتفاقًا كاملًا مع اللاعب بشأن البنود الشخصية في تعاقده.

وأوضحت الصحيفة أن النادي قد يؤجل حسم الصفقة في الوقت الحالي حتى بداية الدوري الإسباني في ظل وجود رغبة من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.

وكان برشلونة قد أبرم عدة صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، كان آخرهم جول كوندي من صفوف إشبيلية.

وسعى النادي الكتالوني في الفترة الماضية لضم الثنائي سيزار أثبيليكويتا من صفوف تشيلسي ومعه زميله ماركوس ألونسو، بعد النجاح في ضم أندرياس كريستنسن بشكل مجاني.

الصفقة قد تتم لصالح النادي الكتالوني بمقابل مالي أقل من 10 مليون يورو بحسب ما ذكرت الصحيفة في ظل نجاح تشيلسي في ظل بديله مارك كوكوريا.

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد دخل في صراع مع برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية على عدة صفقات كان أبرزها رافينيا وكوندي.