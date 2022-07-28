برشلونة يتريث.. تير شتيجن ليس للبيع!

بيع الحارس الألماني آخر ما يفكر به برشلونة

رغم المعلومات التي وردت عبر العديد من المصادر أمس حول رغبة برشلونة في بيع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، إلا أن برشلونة سيتريث كثيرًا قبل الإقدام على قرار من هذا النوع.

الخيار الذي يتحدث عن بيع الألماني لتمويل عملية قيد اللاعبين في الميركاتو، قد يتم استبداله بخيار تقليص الراتب سواء للألماني أو غيره من اللاعبين.

لكن صحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن شتيجن ليس للبيع، وأن الإيمان كامل من الإدارة باستعادته مستواه في الموسم المقبل بعد فترة من التذبذب خلال آخر عامين.

لن يؤثر ذلك في موقف النادي من الحارس إنياكي بينيا الذي تحدثت التقارير حول أنه البديل الأول لشتيجن في حراسة مرمى برشلونة إذا رحل الصيف الجاري، أو في السنوات المقبلة.

وكذلك لن يتأثر ذلك بموقف تير شتيجن من تقليص راتبه، على كل حال سيتخذ برشلونة حملة تقليص رواتب في الفترة المقبلة من كل اللاعبين.

برشلونة عليه أن يسد فارقًا ضخمًا في الرواتب، ولكن رحيل تير شتيجن ليس مطروحًا حتى على الطاولة كحل، ومع إعلان برشلونة الرافعة الاقتصادية الثالثة يبدو الألماني في مأمن من تلك المتغيرات، مع انتظار ضخ 100 مليون يورو إضافية للنادي في تلك الرافعة.