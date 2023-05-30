برشلونة يترقب .. ماركو أسينسيو يودع ريال مدريد والإعلان الرسمي قريب

أسينسيو يودع ريال مدريد بعد مسيرة استمرت سبع سنوات

اقترب لاعب ريال مدريد، ماركو أسينسيو، من الرحيل عن سانتياجو برنابيو، مع نهاية الموسم

وينتهي عقد أسينسيو، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يتقدم الملكي بعرض جديد من أجل اللاعب.

وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، قرر الإسباني عدم البقاء بريال مدريد، بعد سبعة مواسم في صفوف الملكي.

أوضحت الصحيفة أن اللاعب الإسباني، سيعلن يوم الأربعاء عن قرار رحيله، ويواصل دراسة العروض المقدمة له.

كما أكدت ماركا أن، نادي أستون فيلا تقدم بعرض مميز، لضم أسينسيو إلى تشكيلة أوناي إيمري بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن، حقق أستون فيلا المركز الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد للمشاركة بدوري المؤتمرات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتك بلباو، يوم الأحد المقبل، على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الدوري الإسباني.