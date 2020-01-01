برشلونة يتحمل مسؤولية حالة ديمبيلي وطباخ اللاعب يكشف تفاصيل جديدة

نادي برشلونة يعترف بمسؤوليته حول إصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي والطباخ الخاص باللاعب يكشف تفاصيل حياته الجديدة.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن اعتراف نادي برشلونة بتقصيره في حق اللاعب عثمان ديمبيلي وتحمله لمسؤولية الإصابات المتكررة للنجم الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن البرنامج التدريبي لنجوم برشلونة لا يمنحهم الحمل البدني الكافي من أجل تحمله في المباريات.

وكان ديمبيلي هو أكثر المتضررين من ذلك البرنامج البدني للنادي الكتالوني، حيث ذكرت الصحيفة أن ما يقدمه اللاعب في التدريبات لا يتجاوز 20% من إجمالي ما يقدمه في المباريات وهو ما يوضح أسباب إصابته المتكررة خلال المواجهات.

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة من نجوم برشلونة ينجحوا في تعويض ذلك الفارق بين حدة التدريبات والمباريات عن طريق مدربين خاصين بهم، وعلى رأسهم الهولندي فرينكي دي يونج القادم من أياكس الصيف الماضي.

طلبات ميسي للتجديد .. أربع صفقات وشرط نسيان الماضي

واستعان الطاقم الطبي في برشلونة بنظيره في بوروسيا دورتموند سابقًا من أجل بحث حالة اللاعب بحسب ما ذكرت الصحيفة الشهيرة.

وقال الطباخ الخاص باللاعب في تصريحات نقلتها الصحيفة: "عثمان لا يأكل الوجبات الجاهزة حاليًا، ولديه أسلوب حياة أكثر صحة من ذي قبل".

وأضاف: "ديمبيلي لاعب جيد للغاية وكان يظن في البداية أن ذلك كافيًا بالنسبة له، لكنه ينضج ويفهم أكثر الآن وإصابته الأخيرة مجرد سوء حظ".

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد تعرض لإصابة أخرى مؤخرًا ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم مما دفع برشلونة لتعويضه بضم مارتن بريثوايت من صفوف ليجانس بشكل استثنائي.