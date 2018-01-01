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برشلونة يتحرك من أجل مدافع تولوز

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اللاعب سيكون متاح مجاناً في نهاية الموسم

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة بدأ تحركاته من أجل إنهاء صفقة انضمام الفرنسي جان كلير توديبو من تولوز الفترة المقبلة.

ولفت صاحب التسعة عشر عاماً الأنظار بتألقه اللافت في صفوف تولوز بمركز قلب دفاع خلال الموسم الجاري.

وقالت "موندو" إن برشلونة سيزاحم عدد كبير من الأندية المهتمة بخدمات المدافع الشاب، وعلى رأسها ريال مدريد، يوفنتوس، إنتر، لايبزج، وبايرن ميونخ.

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وذكرت الجريدة الإسبانية أن موقف عقد توديبو، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري يشجع برشلونة لضمه في موقف مشابه لمفاوضاته مع أدريين رابيو، لاعب بي إس جي.

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ولفتت الصحيفة النظر لقرب رحيل توديبو بسبب تعاقد تولوز مع المدافع الياباني شينجي في الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً وأن النادي أعطاه مهلة أسبوعاً للرد على تجديد العقد.

ولعب توديبو عشر مباريات هذا الموسم بالدوري الفرنسي وسجل هدفاً وتلقى ثلاث بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

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