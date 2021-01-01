برشلونة يتابع موهبة فلامنجو صاحبة الـ 70 مليون يورو ومنافسة برازيلية على ضمه!

تقارير صحفية تؤكد اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب الشاب ناتان برناردو دي سوزا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اهتمام نادي برشلونة باللاعب الشاب ناتان برناردو دي سوزا نجم فلامنجو المعار لريد بول براجانتينو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الأمانة الفنية في النادي الكتالوني معجبة للغاية بما يقدمه اللاعب من مستويات.

وأوضحت الصحيفة أن الأمانة الفنية حصلت على تقارير مفصل حول مستوى اللاعب ونقاط قوته وضعفه، وقدراته الفنية التي أظهرها في الأشهر الماضية.

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وكان اللاعب قد خرج من فريق الشباب بصفوف فلامنجو وحصل على عدد من الدقائق مع الفريق الأول قبل أن يرحل في إعارة لريد بول براجانتينو في مارس الجاري.

ويستطيع فريق براجانتينو الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي في يناير المقبل حال سدد 3.4 مليون يورو لنظيره فلامنجو بالإضافة لشرط بقيمة 50% إضافية لو لعب 20 مباراة.

ويصل طول اللاعب صاحب الـ 20 عامًا لمتر و88 سنتي، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، ولعب في فئات الشباب كجناح لكنه تألق مع الفريق الأول كقلب دفاع.

ويؤكد التقرير أن شخصية اللاعب قيادية، وأنه يملك مقومات فنية كبيرة قد تجعله ينجح في برشلونة لو انضم لصفوف النادي في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن اللاعب يملك شرطًا جزائيًا مع فريق فلامنجو قيمته 70 مليون يورو، وهو الذي وقع عليه قبل أسابيع من الخروج في إعارته الأخيرة.