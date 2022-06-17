برشلونة يبدأ تصحيح الأوضاع ويُقرر فسخ عقود المنبوذين!

بداية تصحيح المسار في برشلونة

سيبدأ برشلونة في وضع خطته وأولوياته من أجل تصحيح الأوضاع في النادي بعد تفعيل الرافعات الاقتصادية، بحثًا عن استعادة التوازن في فاتورة الأجور وسداد الديون المتراكمة.

برشلونة يفكر في عملية إنهاء عقود ما بين 10 إلى 12 لاعبًا من أجل خفض فاتورة الرواتب التى تقف كحجر عثرة أمام النادي الكتالوني.

ويبحث النادي عن إقناع بعض اللاعبين بالرحيل عن النادي عن طريق الموافقة على صفقات بيع مجانية، أو فسخ التعاقد بالتراضي، أو بجزء من الشروط الجزائية.

أومتيتي ونيتو الضحايا الأولى في عملية الإصلاح

وفقًا لتقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية، يفكر برشلونة في إنهاء تعاقد صامويل أومتيتي مدافع الفريق، مستغلين اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الفرنسي مستعد لقبول فسخ تعاقده مع البلوجرانا، مقابل الحصول على جزء بسيط من الشرط الجزائي في عقده.

ويدرس برشلونة أيضًا فسخ التعاقد مع الحارس البرازيلي نيتو الذي لم يتبق له سوى عام واحد على نهاية عقده ويريد النادي إطلاق سراحه، خاصة مع عدم وجود أي اهتمام حقيقي من الأندية بضمه خلال سوق الانتقالات الجاري.

الجدير بالذكر أن برشلونة أعلن يوم الأربعاء الماضي عن أول صفقاته الصيفية بالتعاقد مع بابلو توري لاعب وسط نادي راسينج سانتاندير.

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