برشلونة يبدأ التخطيط لحقبة ما بعد ميسي.. التجديد لشباب المستقبل!

بعد الصدمة، يجب الآن التفكير في المستقبل..

بدأت إدارة برشلونة في الاستفاقة بعد صدمة رحيل ليونيل ميسي، والآن بات التفكير في حقبة ما بعد البرغوث هو الشغل الشاغل لها حتى لا ينهار النادي الكتالوني بالسنوات المقبلة.

بجانب الرئيس جوان لابورتا، سيكون على كاهل المدير الرياضي ماتيو أليماني والسكرتير الفني رامون بلانيس هذه المهمة، وبدأ الثنائي بالفعل العمل على خطوات مبدئية للحقبة الجديدة في كامب نو.

أول تلك الخطوات هي تجديد عقد الثنائي بيدري جونزاليس وأنسو فاتي باعتبار أنهما يمثلان مستقبل برشلونة في السنوات المقبلة.

بالنسبة لبيدري، اللاعب الشاب يمتد عقده حتى صيف 2022 وهناك خيار التمديد لعامين إضافيين، لكن الإدارة تريد تعديل العقد من الناحية المادية ليتناسب مع الأداء الاستثنائي الذي ظهر به على مدار الموسم الأخير.

أما أنسو فاتي، فهو يتشارك أيضًا مع بيدري في نفس الشروط التعاقدية من ناحية المدة، إلا أن الإدارة تريد الابتعاد عن أي أزمات ممكنة مع وكيله جورج مينديش حيال صحة توقيعه من خلال تجديد هذا العقد كليًا.

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الثنائي بيدري وفاتي ليسا فقط من على قائمة إدارة برشلونة للتجديد في الفترة المقبلة، بل هناك أيضًا سعيّ دؤوب لتجديد عقد عثمان ديمبيلي الذي ينتهي العام المقبل.

وكانت الصحف الإسبانية قد تحدثت في وقت سابق أن ديمبيلي بات مرنًا وعلى استعداد للبقاء في إقليم كتالونيا بالفترة المقبلة من مسيرته خصوصًا وأن شروط التجديد لقيّت قبوله بصورة مبدئية.

ويُعد بيدري أحد أهم نجوم برشلونة بعد ميسي في الموسم الماضي، حتى أنه فرض نفسه على كرة القدم الإسبانية وشارك في اليورو والأولمبياد لدرجة أنه لعب 71 مباراة طيلة الموسم المنقضي.

فاتي هو الآخر أحد أهم جواهر لا ماسيا في السنوات الماضية، وتعول عليه الإدارة أن يكون ميسي الجديد بالموسم المقبل فور عودته المتوقع لها أن تكون في منتصف سبتمبر.