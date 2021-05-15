برشلونة يبحث عن راعٍ جديد

نادي برشلونة يبدأ البحث عن راعٍ جديد لخلافة الراعي الحالي بعد الموسم المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة بدأ بالفعل رحلة البحث عن شركة جديد تقوم بعملية رعاية القميص الأساسي للفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الإدارة لا تريد أن تهدر الوقت قبل أن يتم تحديد الراعي الجديد.

متى ينتهي عقد رعاية برشلونة الحالي؟

ينتهي العقد الحالي لشركة "راكوتين" اليابانية بنهاية الموسم بعد المقبل، 2022-2023، وهو ما ينذر بكارثة إقتصادية حال لم يتم تعويضه.

بالإضافة لذلك سينتهي تعاقد الشركة التي تضع شعارها على كتف القميص في الموسم المقبل، وسيستمر على الشعار على قمصان التدريبات فقط بداية من الموسم الجديد.

ما هي الترشيحات وكم تريد الإدارة؟

أوضحت صحيفة "سبورت" أن إدارة برشلونة يرى البعض فيها أن شركة "راكوتين" تستطيع الاستمرار في رعاية برشلونة لما بعد نهاية العقد الحالي.

وذكرت إن بعض المصادر في إدارة برشلونة تؤكد رغبة خوان لابورتا الحفاظ على دخل قيمته 180 مليون يورو في أول موسمين على أن يبدأ ذلك الرقم في الارتفاع في العام الثالث.

ما هو موقف برشلونة في الموسم؟

فاز برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بيلباو قبل أسابيع في لقاء مذهل قدمه نجوم النادي الكتالوني بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن موقف الفريق في الدوري ليس جيدًا، حيث كادت فرصته في الفوز بالبطولة تتلاشى تمامًا بعد التعادل مع ليفانتي وأتلتيكو مدريد والخسارة من غرناطة.

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