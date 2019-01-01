برشلونة يؤكد إصابة ألبا في أوتار الركبة

اللاعب تم استبداله بين الشوطين لصالح زميله سيرجي روبرتو

تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة هذا الموسم مع الإصابات، خلال مباراة الفريق أمام سلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا.

جوردي ألبا غادر ملعب كامب نو بعد نهاية الشوط الأول، لينزل بدلاً منه زميله الإسباني سيرجي روبرتو.

خروج ألبا جاء لمعاناته من مشكلة في أوتار الركبة وفقاً لما أكده الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر".

❗LATEST NEWS❗️@JordiAlba has left hamstring discomfort. He'll undergo further testing to determine the cause of the discomfort.



*Alba was replaced at halftime by @SergiRoberto10. pic.twitter.com/t7q7ArWCBt — FC (@FCBarcelona) November 5, 2019

ومن المتوقع أن يجري ظهير برشلونة الأيسر المزيد من الفحوصات الطبية لتحديد موقفه وفترة غيابه.

وتستمر بذلك معاناة النادي الإسباني مع الإصابات هذا الموسم لبعض نجومه، كان أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبيلي.

ويطمح برشلونة في الفوز على براج، لتعزيز صدارته للمجموعة السادسة، حيث يمتلك 7 نقاط في المركز الأول مقابل 4 لكل من بوروسيا دورتموند وإنتر قبل انطلاق الجولة الرابعة.