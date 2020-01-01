وكيل كوتينيو يعلن القرار النهائي حول مستقبله

اللاعب ارتبط بالانتقال للدوري الإنجليزي

كشف كيا جورابشيان وكيل أعمال صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، عن القرار النهائي في قضية رحيله عن برشلونة.

كوتينيو لعب الموسم الماضي، مُعاراً من برشلونة إلى بايرن ميونخ، طمحاً في استعادة مستواه الذي فقده مع النادي الكتالوني.

اللاعب عاد مرة أخرى لبرشلونة منذ أيام، من أجل المشاركة في تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد، وسط تكهنات حول مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل.

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جورابشيان خرج في تصريحات مع شبكة "TalkSport" الإنجليزية، ليتحدث عن مصير كوتينيو، حيث قال:"نعم سيلعب لبرشلونة الموسم القادم".

وأضاف:"المدرب رونالد كومان تحدث معه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، وأخبره أنه في خططه بالكامل ويريد عودته".

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وتابع:"برشلونة قام بتغيير فلسفته بشكل جذري بعد ما حدث الموسم الماضي، لذلك سنرى كوتينيو وديمبيلي وجريزمان في أدوار رئيسية بالفريق".

ويقوم بذلك وكيل اللاعبين بالقضاء على آمال كل من آرسنال وتوتنهام وليستر سيتي في ضم اللاعب، حيث حاولوا جميعاً التفاوض مع برشلونة للحصول على خدماته هذا الصيف.