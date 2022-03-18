برشلونة وفرانكفورت .. قرعة بطعم دوري الأبطال وفرصة تشافي لإنقاذ الموسم!

مواجهة مثيرة وقع فيها نادي برشلونة الإسباني، باللعب أمام نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت في إطار ربع نهائي الدوري الأوروبي.

البطولة لا تواكب طموحات النادي الكتالوني وجماهيره، لكنها ربما تكون الخطوة المناسبة من أجل العودة إلى الطريق الصحيح من جديد.

انتفاضة متواصلة تحت قيادة الشاب تشافي هيرنانديز، بعد التغلب على جلطة سراي في ذهاب دور الـ16، لترتفع الطموحات باقتناص اللقب.

ومع ذلك المهمة لن تكون سهلة، ولكن المحاولة حتى النهاية هي الطريق الوحيد للعملاق الكتالوني...

طريق صعب

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يمر فرانكفورت بموقف صعب على الصعيد المحلي، حيث يحتل المركز التاسع بـ37 نقطة، بفارق شاسع عن بايرن ميونخ المتصدر بـ60 نقطة.

ومع ذلك لا يمكن الاستهانة بالفريق الألماني، لأن جلطة سراي كان في موقف مشابه بالدوري التركي وكان على وشك الإطاحة بتشافي ورجاله.

وحتى لو مر برشلونة من هذا الفريق، فالطريق أمامه غاية في الصعوبة بحالة تأهله إلى نصف النهائي، حيث يلاقي الفائز من ليون ووست هام.

وهو ما يجعلها قرعة بطعم دوري الأبطال، لأن ليون يمتلك خبرة أوروبية واسعة ويمكنه إزعاج برشلونة بالشكل الكافي في طريقه نحو اللقب.

What a draw! 🤩



Which game are you looking forward to most? 🍿#UELdraw pic.twitter.com/fVdgbRvHOH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

وأما وست هام فيعتبر أكثر الفرق تطورًا تحت قيادة ديفيد مويس، ويقدم مستويات مبهرة بالدوري الإنجليزي، كما هو الفريق الذي أخرج إشبيلية المتخصص في الدوري الأوروبي.

وست هام يبدو المنافس الأصعب على برشلونة في حالة التأهل، وربما نراه يقوم بمفاجأة جديدة طمحًا في الوصول لدوري أبطال أوروبا من خلال اليوروباليج، بعدما ضعفت آماله من تحقيق هذا الحلم من خلال الدوري المحلي.

فرصة لإنقاذ الموسم

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جاء تشافي إلى برشلونة وسط أجواء عاصفة، حيث كان الفريق يسير نحو الهاوية تحت قيادة الهولندي المقال رونالد كومان.

العملاق الكتالوني تعافى إلى حد كبير منذ وصول المدرب الشاب، حيث بدأت النتائج في التحسن وكذلك استعاد برشلونة بعض اللمحات من كرته الجميلة.

تشافي أثبت نفسه في الاختبارات الصعبة هذا الموسم، حيث تغلب على أتلتيكو مدريد وفالنسيا، وتخطى نابولي وجلطة سراي في الدوري الأوروبي، حيث كان التأهل من خلال الفوز على ارض الخصم.

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ومع احتلال برشلونة المركز الثالث بجدول الليجا بـ51 نقطة، مقابل 66 لريال مدريد المتصدر، تبدو الأمور بعيدة تمامًا من أجل المنافسة على اللقب.

ولذلك يبدو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري، تزامنًا مع تراجع إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسييداد، مع الفوز بالدوري الأوروبي، هو السيناريو الأمثل لبرشلونة وكل عشاقه للخروج من هذا الموسم العصيب بنجاح.

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