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برشلونة وريال مدريد يضغطان على إيريكسين لرفض التمديد لتوتنهام

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هل يرحل إيريكسين عن توتنهام ويرفض تمديد عقده؟ ما دور ريال مدريد وبرشلونة؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يماطل كريستيان إيريكسين، لاعب توتنهام، في التمديد مع السبيريز بعد تدخل ريال مدريد وبرشلونة في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب.

إيريكسين لديه عقد ينتهي في 2020 ولم يوافق على التمديد، كما أنّ ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب السبيريز، أكد أنّه لا يشعر بالقلق.

وقالت صحيفة "ستاندر إيفينيج" البريطانية إنّ الدنماركي لم يوافق حتى الآن على التجديد مع توتنهام ويخطط للرحيل بنهاية الموسم الحالي.

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وأوضحت أنّ اللاعب يحصل على راتب 75 ألف إسترليني في الأسبوع ويرغب توتنهام في التمديد له دون أي زيادة وهو ما يرفضه نجم الدنمارك.

برشلونة وريال مدريد يعرضان على اللاعب الانضمام في الصيف مقابل راتب يتجاوز ضعف المقدم من جانب السبيرز.

ويدرس اللاعب إمكانية الرحيل حال لم يحصل على الراتب المطلوب.

بوتشيتينو قد يغادر قلعة "وايت هارت لين" في الصيف المقبل في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه مما قد يؤدي لرحيل إيريكسين.

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