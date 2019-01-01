برشلونة وريال مدريد يراقبان مواهب الأرجنتين في المونديال

تعرف على صراع برشلونة وريال مدريد القادم

يراقب نادي برشلونة الإسباني ثنائي الأرجنتين الشاب في كأس العالم تحت 17 عامًا، إيزيكيل سيبايوس من بوكا جونيورز وماتياس بلاسيوس لاعب سان لورانزو.

برشلونة انتصر بخماسية على بلد الوليد في الجولة 11 من الدوري الإسباني ليعود إلى الصدارة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يراقب موقف الثنائي بينما ريال مدريد قد يتدخل هو الآخر لمحاولة خطفهما.

وأوضحت الصحيفة أنّ برشلونة لا يفكر حاليًا في شراء أي صفقة جديدة وفي يناير الماضي لن يقوم سوى ببيع اللاعبين لتوفير مبلغ 124 مليون يورو.

ويقترب إيفان راكيتيش من مغادرة النادي إلى إنتر بينما قد يرحل كارليوس آلينيا إلى توتنهام مما قد يؤمن للفريق نحو 80 مليون بواقع 40 مليون من بيع كل لاعب.

جدير بالذكر أنّ برشلونة ينتظر أن يشتري بايرن ميونخ فيليبي كوتينيو بصورة نهائية مقابل 120 مليون يورو.