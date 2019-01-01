الاتحاد الإسباني يؤيد موقف رابطة الليجا في قضية الكلاسيكو

مع ظهور مقترح جديد بتغيير موعد المباراة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

لا يعتبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أو رابطة الليجا، أنه من الحكمة إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في موعدها.

قمة الليجا من المقرر خوضها على ملعب كامب نو في يوم 26 أكتوبر الجاري، وسط حالة من الجدل ومطالب بالتأجيل بسبب الأحداث السياسية والمظاهرات في برشلونة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت وجود محادثات مكثفة ستستمر خلال الساعات القليلة القادمة لحسم الموقف.

الناديان أعلنا عدم الممانعة في تغيير ملعب اللقاء، لتلعب مباراة الذهاب في مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، والعودة في كامب نو بمارس القادم.

لجنة المسابقات ستحسم الموقف قريباً بالتفاوض مع جميع الأطراف المشتركة في صناعة القرار.

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أحد الحلول المقترحة هو إمكانية تأجيل المباراة إلى يوم 18 ديسمبر القادم، وقد يلقى ترحيباً من برشلونة وريال مدريد.