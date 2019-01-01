برشلونة وريال مدريد أكثر المتضررين من تقنية الفيديو في الليجا

هل عانى ريال مدريد وبرشلونة من تقنية الـ VAR؟

يعد ناديي ريال مدريد وبرشلونة الأكثر تضررًا من تطبيق تقنية الفيديو خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة متساويًا مع أتلتيكو مدريد وأقل منه بواقع مباراة.

وبعد مرور 10 جولات في الدوري الإسباني، فإن ريال مدريد وبرشلونة لم يستفيدوا من تقنية الفيديو بل على العكس فإن المنافسين استفادوا منها أكثر.

ويعد القطبين أكثر من حصل على بطاقة حمراء خلال الموسم الجاري بجانب ريال بيتيس بواقع 3 مرات.

برشلونة شهد 3 حالات طرد لكليمون لونجيليه أمام خيتافي ثم رونالد أريخو وعثمان ديمبيلي ضد إشبيلية وهو ما يساوي عدد البطاقات الحمراء لريال مدريد.

ففي الجولة الأولى تحصل لوكا مودريتش على بطاقة حمراء مباشرة استعان فيها الحكم بتقنية الفيديو ثم تحصل جاريث بيل على الطرد وأخيرًا أودريوزولا في لقاء مايوركا.

الفار تدخل لمساندة منافسي ريال مدريد في أكثر من مرة، سواء بطرد مودريتش أو باحتساب هدف لفياريال وإلغاء هدف لوكا يوفيتش أمام أوساسونا.

أما برشلونة، فإن الحكم ألغى هدف لجاميرو في لقاء فالنسيا قبل أن تحتسبه تقنية الفيديو وكذلك احتسب ركلة جزاء لصالح غرناطة.

ومن الغريب أنّ برشلونة وريال مدريد ضمن الفرق التي لم تحصل على أي ركلة جزاء خلال الجولات الماضية بجانب إشبيلية وإسبانيول.