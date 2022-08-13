برشلونة ورايو فاييكانو .. لماذا أراوخو يا تشافي؟ واحذر اللعنة!

أبرز الملاحظات الفنية لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني

البدايات الجيدة تعني الكثير والكثير، والثقة والأمان تتحقق بالانتصارات، لكن هذا ما لم يحدث مع برشلونة في انطلاق موسم 2022-2023.

بداية متعثرة وسيناريو تكرر منذ عدة أشهر قليلة أمام الفريق ذاته بنفس الصورة تقريبًا، الفارق فقط أن رايو سجل هدفًا مبكرًا وخطف النقاط كاملة.

لكن بعيدًا عن سقوط برشلونة في فخ التعادل المحبط، وعجزه للمباراة الثالثة على التوالي في الليجا أن يسجل هدفًا وهو رقم سلبي لم يحدث منذ 2003 لكن هناك عدة نقاط جديرة بالاهتمام.

أولًا يمكن التيقن بأن فريق تشافي الجديد لم يُحسم شكله النهائي بعد، وسوف يجرب ويبدل طوال الموسم حتى يستقر على أفضل شكل ممكن ولكن هناك عدة أمور نحتاج للحديث عنها.

لماذا أراوخو؟

صدم تشافي جمهور برشلونة حينما أطاح بسيرجينيو ديست من القائمة ورفض إشراكه في مركز الظهير الأيمن رغم جاهزيته، وهو ما يشير إلى صحة شائعات رحيله.

لكن المدرب الكتالوني قرر الاعتماد على رونالد أراوخو في مركز الظهير الأيمن، وهو المركز الذي لا يبرز أفضل إمكانياته، بل أحيانًا يكون نقطة ضعف.

شاهدنا كيف تكررت محاولات من رايو للتفوق على برشلونة من هذه الجهة، وسقوط أراوخو بشكل مخز أمام هجمات المنافس.

وشاهدنا أيضًا عجزه الهجومي وصعوبة مساعدة الجناح كما يتطلب دوره في هذا المركز.

لا أحد يعلم سر إصرار تشافي على منح أراوخو دورًا في الجهة اليمنى رغم قوته الواضحة في الدفاع، وإن كانت هناك رغبة في التخلي عن ديست، فهل الأفضل اللعب بثلاثي في الدفاع؟

ثلاثية الدفاع

حاول تشافي في رحلته لتجربة اللاعبين الاعتماد على ثلاثي في الدفاع ولكن جاء ذلك في الدقيقة 80 من المباراة بعد خروج ألبا.

في البداية، أشرك سيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن وكما هو متوقع لم يقدم الكثير ولكن ربما كان أفضل قليلًا من أراوخو.

ثم بعدها قرر اللعب بثلاثي في الدفاع بوجود دي يونج وجارسيا وكذلك أراوخو ثم ثنائي في المحور بوجود بوسكيتس وكيسييه وعلى الأطراف ديمبيلي وأوباميانج والهجوم لفاتي وأمام ليفاندوفسكي.

برشلونة استطاع خنق فاييكانو بل وسجل بالفعل لكن الهدف لم يحتسب، وأهدر في العشر دقائق الأخيرة فرصًا أخطر مما فعله في 80 دقيقة سابقة.

ربما الحل في اللعب بثلاثية في الدفاع خاصة بوجود بيكيه وكوندي وهو ما قد يحل أزمة الجهة اليمنى، بل حتى ربما يكون السبب وراء اختيار ماركوس ألونسو هو أنه يظهر بشكل أفضل كجناح خلفي Wing Back عن كونه ظهيرًا.

تحية لتير شتيجن

ولا يجب أن ننسى أنّ تير شتيجن قدّم مباراة جيدة للغاية، صحيح لم يصل رايو بفرص كبيرة، لكن في كل مرة كانت الخطورة تحضر كان لها بالمرصاد.

برشلونة يحتاج إلى حارس لديه قدرتين أساسيتين، الأولى أنّ يلعب بقدمه ويبني الهجمات والثانية أنّ يكون رائعًا في التصدي للانفراد تحديدًا.

وهذا ما حدث اليوم، فرصتين أو ثلاثة لرايو كانت من انفراد صريح، ولولا قدرة الألماني على التصدي لها لربما حدث كابوس جديد على غرار آخر مواجهتين.

احذر اللعنة

وأخيرًا على تشافي أن يحذر إيمان اللاعبين بلعنة ما أو تزعزع الثقة في أنفسهم، فبرشلونة عانى أكثر ما عانى من أزمة نفسية.

هذه المرة الثالثة ضد رايو فاييكانو التي يواجه فيها برشلونة صعوبة في الفوز وتسجيل الأهداف رغم خلقه عددًا وافرًا من الفرص الخطيرة.

على تشافي أن يبعد اللاعبين عن فكرة أنّ النحس يلازم الفريق وأنّه سوف يستمر في الصناعة دون تسجيل، فتجاوز الحالة النفسية السيئة سريعًا كفيل بتصحيح الكثير من الأوضاع!