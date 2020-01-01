برشلونة وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، والتي تُقام على ملعب خوسيه زوريا..

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بلد الوليد 0 × 3 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية الشوط الثاني والمباراة...

92' ميسي ينفرد بماسيب ثم يرسل تسديدة يعترضها القائم من جديد.

91' برايثوايت يهرب من الرقابة ثم يرسل كرة ساقطة للمرمى، لكنها تمر بسلام.

90' يا رباااااااااااااه .. تسديدة من أمام منطقة الجزاء عن طريق كوتينيو ترتطم بالعارضة.

88' أورياااااااانا يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء، لكن سهلة في يد شتيجن.

81' كوتينيو يدخل بدلاً من بيدري.

79' دخول سيرجي جورديولا بدلاً من خافيير سانشيز.

77' خواكين فيرنانديز يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لونجليه.

72' تسديدة من أوريانا يعترضها تير شتيجن ببراعة.

71' أومتيتي يدخل بدلاً من أراوخو وبوسكيتس بدلاً من دي يونج وفيربو بدلاً من ألبا.

68' دي يونج بتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على ناتشو.

65' ميسي استلم كرة من بيدري ثم أرسل تسديدة يسارية على طريقته الخاصة سكنت شباك ماسيب.

65' الثاااااااااااالث لبرشلونة عن طريق ميسي..

62' ألبا يتحصل على بطاقة صفراء بعد رفع قدمه في وجه هيرفياس

58' دي يونج يرسل عرضية أرضية من اليسار يقابلها ميسي بتسديدة تمر إلى ضربة مرمى بمحازاة القائم الأيسر.

57' دخول كيكي بيريز وروكي ميسا وأوريانا بدلاً من بلانو وميتشيل وفيليبي.

56' ميسي يتوغل بالكرة ويدخل يسار منطقة الجزاء ثم يتبادلها مع ألبا ويرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

50' سيطرة لبلد الوليد في محاولة لتقليص الفارق، لكن برشلونة متراجع بشكلٍ جيد.

46' بداية الشوط الثاني...

46' نهاية الشوط الأول...

45' بينية راااااااااااائعة تصل لميسي في مواجهة ماسيب، لكنه يروض الكرة بشكلٍ خاطيء فتطول ويمسكها الحارس.

39' ميسي يمرر كرة لألبا المنطلق في يسار منطقة الجزاء، فيقابل الكرة بعرضية بكعبه يبعدها الدفاع.

35' ميسي مرر كرة من أمام منطقة الجزاء لديست الذي أرسل عرضية أرضية حولها برايثوايت للمرمى

35' الثااااااااااااااااني لبرشلونة عن طريق برايثوايت

31’ ديست ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يقابلها برايثوايت بتسديدة بكعبه تصل سهلة ليد ماسيب.

28’ برشلونة يحكم السيطرة بعد الهدف ويبحث عن الثان

21’ ميسي أرسل عرضية من اليمين ارتقى لها لونجليه وأرسل رأسية سكنت الشباك.

21’ جوووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق لونجليه

21’ ميسييييييييي يهرب بالكرة ثم يرسل تسديدة من على يسار القوس يبعدها الحارس من على يمينه.

18’ برشلونة يحكم السيطرة على المباراة في هذه الأثناء، لكن دون خطورة

14' استحواذ لبلد الوليد في هذه الأثناء، وترجع لبرشلونة.

8' خطييييييرة لبرشلونة بتسديدة من ميسي من أمام منطقة الجزاء، تمر من على حافة القائم الأيسر إلى ضربة مرمى.

6' ديست ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصل سهلة ليد الحارس.

1' بداية المباراة...

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي...

النشكيل | 3-1-4-2

مارك أندريه تير شتيجن

كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - مينجويزا

فرينكي دي يونج

جوردي ألبا - بيدري - ميراليم بيانيتش - سيرجينيو ديست

مارتين برايثوايت - ليونيل ميسي

تشكيل بلد الوليد

يبدأ المدرب سيرجيو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

ماسيب

ناتشو - خافيير سانشيز - فيرنانديز - بابلو هيرفياس

أوسكار بلانو - روبين ألكاراز - ميتشيل - فيليبي

أندريه - شون فايسمان

يحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد مع مباراة أقل للروخيبلانكوس، ويبدو أن لقب الليجا يبتعد شيئًا فشيئًا عن النادي الكتالوني إن واصل على نفس المنوال.

نتيجة مخيبة للآمال للبرسا كانت في الجولة الماضية أمام فالنسيا، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين مع الخفافيش وواصل بذلك نزيف النقاط والابتعاد عن القمة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني بملعب خوسيه زوريا.