برشلونة وإشبيلية.. إجماع على مباراة ثأرية

نهائي العام الماضي انتهى بخماسية نظيفة للكتلان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جييرمو أمور مدير العلاقات الرياضية والمؤسسية لبرشلونة الإسباني، اعتقاده بأن مواجهة إشبيلية في ربع كأس ملك إسبانيا ستكون إعادة لنهائي المسابقة في العام الماضي.

وقال أمور:"إنه فريق عظيم، أنا واثق أنهم كانوا يريدون تلك الإعادة". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف:"إنها مسابقة قوية، أعتقد أن كل الأندية ستحاول الفوز بها، نحن آخر بطل لها، وبطل آخر 4 نسخ".

وأوضح:"نريد الوصول لنهاية كل البطولات التي نشارك بها".

على الناحية الأخرى قبل خواكين كاباروس مدير إشبيلية الرياضي هذا التحدي، متفقاً مع أمور على فكرة الإعادة.

وقال كاباروس:"إنها مواجهة إقصائية رائعة سنستمتع بها، ولن يتم حسم هذا الأمر قبل العودة في برشلونة، يجب أن نؤدي مباراتين رائعتين للتأهل".

وكان برشلونة قد سحق إشبيلية بخمسة أهداف نظيفة في نهائي المسابقة بالعام الماضي.