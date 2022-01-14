برشلونة “هادئ” رغم تهديدات بيريز.. لقاء وشيك لحسم بقاء هدف ريال مدريد بكامب نو!

كشفت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة، تهدف إلى تجديد عقد لاعبها، في ظل الأنباء التي انتشرت برغبة ريال مدريد في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكان ريال مدريد، ارتبط بالتعاقد مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية يونيو 2023.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة الفريق الكتالوني، قررت عقد جلسة مع ممثل اللاعب، في أقرب وقت ممكن لبحث إمكانية تمديد العقد وتعديل راتبه والشرط الجزائي البالغ حاليًا 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة تعتبر تمديد عقد أراوخو من أولوياتها، فهي تراه من العناصر التي ستبني عليها مستقبل الفريق وتريد الحفاظ عليه، ومن جانبه يهدف اللاعب إلى البقاء داخل قلعة كامب نو ولكنه يريد أن يشعر بالتقدير.

وأكدت "سبورت" في تقريرها أن إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، تدرك أنه يتعين عليه مكافأة اللاعب على مستواه مع الفريق، وتطوره المستمر حتى أصبح من العناصر الأساسية للمدرب تشافي.

وتعلم إدارة برشلونة، أن اللاعب سيكون ممتنًا للنادي ويظهر له ولائه خاصة بعد أن تعاقد معه من فريق بوسطن ريفر الأوروجوياني في 2018 مقابل 5 مليون يورو، ومنحه الفرصة أن يكون من اللاعبين الذين يتوقع لهم الكثير بمستقبل باهر.

وشدد التقرير الإسباني على أن إدارة برشلونة، واثقة أن محاولات ريال مدريد، لن تفلح مع مدافع البلوجرانا، ولهذا الإدارة متفائلة باستمرار أراوخو مع الفريق لسنوات قادمة.