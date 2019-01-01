وكيل ديمبيلي ينفي سفره للسنغال بعد الخسارة من بيلباو

حالة من الغضب في برشلونة من الجناح الفرنسي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

نفى موسى سيسوكو وكيل أعمال الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، سفر اللاعب إلى السنغال، بعد خسارة برشلونة من أتلتيك بيلباو.

برشلونة افتتح مشواره بالدوري الإسباني يوم الجمعة الماضي، بالسقوط من بيلباو بهدف دون رد سجله أرتيز أدوريز.

العديد من التقارير انتشرت بعد المباراة، حول إصابة ديمبيلي وغيابه لفترة تصل إلى 5 أسابيع، وسط أنباء عن غضب برشلونة من إهمال اللاعب.

ورد وكيله في تصريحات صحفية:"هذا غير صحيح أبداً، لم يسافر للسنغال ولكن كان في رين من أجل زيارة والدته".

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وأضاف:"شعر ببعض الآلام بعد المباراة وظن في البداية إنها مجرد مشكلة بسيطة أو شد عضلي".

يذكر أن إصابة صاحب الـ22 عاماً، تسببت في حالة من الجدل ببرشلونة، لعدم إخبار اللاعب الجهاز الطبي بالنادي بتلك الآلام، مما تسبب في حدوث انتكاسة جديدة له.