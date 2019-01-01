مالكوم يقترب من الانتقال للدوري الإيطالي

مع اقتراب عودة نيمار لبرشلونة

يتجه مستقبل الجناح البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة، نحو الرحيل عن النادي الإسباني والانتقال لأحد فرق الدوري الإيطالي.

مالكوم انتقل لبرشلونة قادماً من بوردو الفرنسي خلال الصيف الماضي، لكنه فشل في حجز مكاناً أساسياً بتشكيل المدرب إرنستو فالفيردي.

ومع قدوم الفرنسي أنطوان جريزمان، مع احتمالية عودة نيمار مرة أخرى، تصبح فرص مالكوم شبه مستحيلة الموسم القادم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت ترحيب برشلونة بالتخلي عن اللاعب، وإرساله معاراً لموسم واحد مع خيار الشراء.

وأوضحت أن نابولي هو الأقرب للحصول على خدماته، نظراً لبحث الفريق الإيطالي عن تدعيم هجومي جديد.

وأشارت الصحيفة لدخول نابولي وبرشلونة في مفاوضات جدية خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل إنهاء الصفقة في وقت ممكن.

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ويطمح المدرب كارلو أنشيلوتي في ضم اللاعب، وسط منافسة من ميلان وإنتر بالإضافة للثنائي الإنجليزي أرسنال وتوتنهام.