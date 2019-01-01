إنتر وميلان يقاومان رغبات برشلونة

برشلونة يبحث عن بديل سواريز المستقبلي

هيثم محمد تويتر

أشارت تقارير لاهتمام برشلونة بالتعاقد مع أحد الثنائي رافائيل لياو، مهاجم ميلان، أو لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، لتعزيز خط هجومه.

برشلونة سبق وارتبط بالأرجنتيني مارتينيز الصيف الماضي بعد حديثه عن أمنياته باللعب يوماً مع مواطنه ليونيل ميسي بنفس الفريق.

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وبحسب "آس"، فبرشلونة حدد الثنائي كأسماء مرشحة لتكون المعوض المستقبلي لنجم الفريق الحالي لويس سواريز الذي بلغ الثانية والثلاثين.

وأوضحت الصحف الإيطالية أن إنتر يعمل حالياً على تمديد عقد لاوتارو وإزالة الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو لقطع الطريق على الأندية المهتمة.

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وفي المقابل، أوضحت "لاجازيتا" أن ميلان يرفض فكرة بيع لياو من الأساس مهما كان العرض الذي سيتقدم به برشلونة، وذلك بعد تألق البرتغالي مؤخراً.

يذكر أن ميلان كان قد تعاقد مع لياو الصيف الماضي من صفوف ليل مقابل 35 مليون يورو.