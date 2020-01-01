مسؤول برشلونة السابق يكشف مصير ميسي والمفاوضات مع لاوتارو

هل يجتمع الثنائي الأرجنتيني؟

كشف أريانو بريدا، مسؤول برشلونة السابق، عن حقيقة إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن الفريق، وطبيعة اهتمام النادي الكتالوني بضم لاوتارو مارتينيز من إنتر.

وشغل مستقبل القائد الأرجنتيني الرأي العام الأيام الماضية بعد خلافه مع السكرتير الفني للفريق إريك أبيدال بعد انتقادات الأخير للاعبي الفريق.

وقال بريدا في حوار مع "إل جيورنالي": "ميسي يرحل عن برشلونة، لا أظن، مرتبط بالمدينة وهناك يحبونه، لقد أصبح كتالوني بالتبني، بالنسبة لسكان المدينة هو أكبر مكانة من المحافظ".

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وأتبع: "لا يوجد أي سبب يدفع ميسي للرحيل عن برشلونة، الجمهور وزملائه والجميع يحبه هناك".

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وحول اهتمام البلوجرانا بضم لاوتارو: "برشلونة يبحث عن رأس حربة والأرجنتيني يناسب المطلوب، خصائصه تجعله مثالي للفريق، تطور كثيراً هذا الموسم، رأيته في سان سيرو، يملك خصائص برشلونة".

وأكمل: "من يضم إنتر كبديل؟ أوباميانج، لو كنت في إنتر سأضمه فوراً، هداف رائع وسريع للغاية، سينسجم جيداً مع لوكاكو الذي برأيي هو اللاعب الأهم".

ويحل برشلونة مساء الثلاثاء ضيفاً على إيطاليا عندما يقابل نابولي لحساب دوري أبطال أوروربا.