برشلونة يسعى لربط ميسي مدى الحياة

العقد العاشر لليونيل ميسي مع برشلونة بدأت مفاوضاته بالفعل .

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة يسعى لتمديد التعاقد الحالي لنجمه ليونيل ميسي مدى الحياة رفقة الفريق الكتالوني.

وأكد رئيس برشلونة في الأيام الأخيرة صحة التقارير حول وجود بند يسمح لميسي بالرحيل عن صفوف الفريق بحلول نهاية الموسم بعقده الذي ينتهي في 2021.

وذكرت "موندو" أن برشلونة سيتواصل مع ميسي، وسيعرض عليه أن يتم تمديد العقد الحالي ليصبح رابطاً للأرجنتيني مع الفريق مدى الحياة.

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وأوضح التقرير أن الفريق الكتالوني ليس في عجالة من أمره على الرغم من البند الذي يتيح للأرجنتيني المغادرة في أي وقت أراد.

ولا يعد التوقيع على عقد مدى الحياة أمرًا جديدًا على نادي برشلونة، حيث قام به قائد الفريق السابق أندريس إنييستا الذي رحل في النهاية مجانًا للدوري الياباني.

وسيكون العقد هو العاشر في مشوار ليونيل ميسي مع برشلونة حال تم الاتفاق عليه وتوقيعه في وقت قريب، وكان آخر تمديد لتعاقده في ٢٠١٧.