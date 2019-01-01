فالفيردي: إنتر لا يتصدر الدوري الإيطالي بالصدفة

انتصار ثمين لبرشلونة بفضل لويس سواريز

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أشاد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، بالشكل الذي ظهر به فريقه، خلال الفوز على إنتر 2/1 بالجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة تأخر بهدف في الشوط الأول أحرزه لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود سواريز بهدفين في الدقيقتين 58 و84 من عمر المباراة.

فالفيردي قال بعد الفوز:"كانت مواجهة هامة لكلا الفريقين، البداية لم تكن جيدة بالنسبة لنا، نظراً لقوتهم الكبيرة في المساحات، هم ليسوا متصدرين الدوري الإيطالي بالصدفة".

وأضاف:"حاولت الحديث مع اللاعبين بين الشوطين، وأخبرتهم بالتقدم بشكل أكبر في الشوط الثاني ومحاولة التحكم في الكرة".

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هدف سواريز الأول:"قبل كل شيء نحتاج لبعض التطوير من الناحية الهجومية، والتواجد في مناطق الخطورة بشكل متكرر، حققنا ذلك في النهاية ولذلك حسمنا الثلاث نقاط".

جدير بالذكر أن الفوز وضع برشلونة بالمركز الثاني بـ4 نقاط، في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، بينما يأتي إنتر بنقطة وحيدة متساوياً مع سلافيا براج.