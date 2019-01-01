حكيمي: مواجهة برشلونة ليست خاصة وسانشو يستطيع حصد الكرة الذهبية

أبدى ترحيبه أيضاً بالعودة إلى ريال مدريد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أشاد المدافع المغربي أشرف حكيمي، بزميله الإنجليزي جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، متوقعاً فوزه بالكرة الذهبية في وقت قريب.

سانشو أصبح واحداً من أفضل المواهب الأوروبية في الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع دورتموند منذ الموسم الماضي وصولاً للحالي.

حكيمي قال عن زميله:"لو استمر على نفس الأداء لبضعة سنوات سنراه أحد المرشحين للكرة الذهبية".

وأضاف صاحب الـ20 سنة:"سانشو لاعب رائع جداً، نعلم نعلم قيمته والمستوى الذي سيصل له لو استمر في التعلم والتطور".

وأما عن مواجهة برشلونة:"ليست مناسبة خاصة، مجرد مباراة مهمة سأبذل فيها قصارى جهدي من أجل الفريق".

رونالدو يرد على الاتهامات الموجهة له: لا أريد لنجلي أن يشاهد تلك الأنباء

هل يكون كيمبيمبي مفاجأة باريس أمام ريال مدريد؟

العودة لريال مدريد:"لو طلبوني للعودة لن أتردد في الموافقة، أتابع مبارياتهم حتى الآن وأحب الكرة الإسبانية، ولكني الآن مع دورتموند وكل تركيزي على مسيرتي هنا".

يذكر أن حكيمي يلعب لدورتموند معاراً من ريال مدريد حتى نهاية شهر يونيو 2020.