لونجليه: الآن يمكننا التركيز بعد انتهاء شائعات نيمار

المدافع الفرنسي يتطلع للتركيز على الموسم الجديد مع برشلونة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب كليمينت لونجليه مدافع نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بانتهاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بكل ما فيها من تكهنات.

برشلونة كان من أنشط الفرق في الميركاتو الصيفي، حيث حاول استعادة المهاجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

النهاية لم تكن كما تمناها النادي الكتالوني، ولكن لونجليه أبدى تطلعه للتركيز على الموسم بعيداً عن الانتقالات.

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"نيمار؟ كانت هناك العديد من الشائعات، فترة محمومة جداً بالنادي ولكنها انتهت أخيراً".

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وأضاف:"الآن يمكننا العمل بسهولة أكبر وعدم التفكير في من سيأتي أو يرحل عن النادي".

يذكر أن انتقال نيمار لبرشلونة، كان سيصاحبه رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يعتبر من المقربين جداً للونجليه.