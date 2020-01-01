منافسة ألمانية برتغالية على ضم بوتش في يناير

اللاعب ظهر لمدة 3 دقائق فقط مع برشلونة هذا الموسم

يستعد ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة، للرحيل عن النادي الكتالوني في يناير القادم، من أجل المشاركة الحصول على فرصة اللعب بانتظام.

المدرب رونالد كومان أعلن عدم حاجته للاعب الوسط الشاب هذا الموسم، ورغبته في خروجه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اللاعب قرر البقاء مع برشلونة والقتال على مركزه، ولكن المدرب الهولندي لم يعتمد عليه وتجاهله تمامًا ليصبح الرحيل هو الخيار الأنسب.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن اللاعب سيرحل عن الفريق في الميركاتو الشتوي، ولكن على سبيل الإعارة، رغم حاجة النادي للأموال من أجل تمويل بعض الصفقات الجديدة.

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وأوضحت أن التفكير في إعارة اللاعب فقط، يأتي بناء على رغبة رامون بلانز السكرتير الفني لبرشلونة، الذي يؤمن بأن بوتش سيكون لاعبًا مهمًا للنادي في المستقبل.

بوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه، حاولا التعاقد مع صاحب الـ21 سنة في الصيف، ومن المتوقع دخولهما مرة أخرى في السباق لاستعارة اللاعب في الشتاء.

وأما بالنسبة للموقف الحالي، فيأتي الثنائي البرتغالي بورتو وبنفيكا، في صدارة الحصول على خدمات بوتش في صفقة إعارة هذا الموسم.

الكرة الآن في ملعب ريكي بوتش، حيث لا يريد الرحيل عن برشلونة، لإيمانه بقدرته على إثبات نفسه مع النادي، لكن موقف كومان قد يدفعه للمغادرة بشكل مؤقت.

جدير بالذكر أن بوتش ظهر في مباراة واحدة فقط مع برشلونة هذا الموسم بكل البطولات، حيث لعب لمدة 3 دقائق فقط أمام خيتافي بالدوري الإسباني.