بعد تدخل برشلونة..محاولة أخيرة من مانشستر لضم فيرنانديس

إثارة متوقعة بالأيام الأخيرة من الميركاتو

تقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعرض جديد مُحسن من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديس نجم سبورتنج لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فيرنانديس يعتبر الهدف الرئيسي لأولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر بالميركاتو الشتوي، بعد تراجع مستوى بول بوجبا وغيابه المستمر بسبب الإصابات.

مانشستر تقدم بعرض لصاحب الـ25 سنة خلال شهر يناير الجاري بـ45 مليون يورو، ولكن إدارة لشبونة رفضت وطالبت برفع المبلغ إلى حوالي 85 مليون.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، كشفت عن قيام يونايتد بالتقدم بعرضين للشبونة خلال الـ24 ساعة الماضية من أجل التعاقد مع فيرنانديس.

وقالت أن العرض الثاني وصل إلى 55 مليون يورو، بالإضافة لبعض الإضافات المستقبلية بحوالي 10 مليون تتوقف على عدد مشاركات اللاعب.

وتثق إدارة مانشستر بقيادة المدير التنفيذي إيد وودوارد في إتمام الصفقة بنجاح، بعد المرونة الكبيرة التي أبداها نظيره البرتغالي خلال الساعات الماضية.

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ويأتي ذلك بعد محاولة برشلونة للانقضاض على الصفقة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي، حيث تقدم النادي الإسباني بعرض من أجل ضمه حتى 2025، مع قضاء أول 6 أشهر معاراً لفالنسيا.

ويصبح فيرنانديس بهذه الأنباء على أعتاب الرحيل عن لشبونة، بعدما أكدت بعض التقارير البرتغالية عدم تركيز اللاعب مع الفريق خلال الأسابيع الماضية، لمحاولاته المستمرة للضغط من أجل الانتقال لنادي آخر.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة حسم موقف اللاعب، بوجود صراع ثنائي بين برشلونة ومانشستر يونايتد للحصول على خدماته.