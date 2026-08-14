بحيلة ذكية في صفقة فيران توريس .. برشلونة يهرب من دفع 18 مليون لمانشستر سيتي

أصبح الدولي الإسباني فيران توريس، قريبًا للغاية من مغادرة أرجاء برشلونة، للذهاب إلى باريس سان جيرمان، علمًا أن حيلة رائعة من البلوجرانا، ستنقذه من دفع 18 مليون يورو، لناديه السابق مانشستر سيتي.

فيران توريس تحول بين عشية وضحاها، إلى بطل قومي، بعد الهدف الذهبي الذي أحرزه في شباك الأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026، ليقود منتخب إسبانيا لمعانقة اللقب، للمرة الثانية في تاريخه، إلا أن ذلك لم يمنع برشلونة، من اتخاذ قرار عدم تمديد عقده الذي ينهي في العام المُقبل، رغم أنه لعب دورًا في فوز كتيبة هانز فليك، بلقب الدوري الإسباني، في الموسم الماضي.

وبحسب ما ذكرته "ذا أتلتيك"، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع باريس سات جيرمان، على بيع فيران توريس، الذي سجل 21 هدفًا في 49 مباراة، مقابل نحو 50 مليون يورو، دون إضافة، فيما ينتظر أن تعيد الصفقة لم شمل اللاعب مع مدرب منتخبه السابق لويس إنريكي.

ومن خلال هيكلة الصفقة بهذه الطريقة، فإن برشلونة سيتفادى أيضًا دفع مبلغ كبير لمانشستر سيتي؛ فعندما تعاقد برشلونة مع فيران توريس، قادمًا من مانشستر سيتي في يناير 2022، مقابل 55 مليون يورو، مع إضافة 10 ملايين كمتغيرات، كانت هناك شروط محددة في العقد.

وتنص شروط عقد فيران، على أنه "في حالة تمديد عقد فيران، يتعين على برشلونة، دفع مبلغ 8 ملايين يورو إضافة لمانشستر سيتي، وبعدم تمديد، يزول هذا البند.

أضف إلى ذلك، أنه من حق مانشستر سيتي الحصول على مكافأة إعادة بيع قدرها 10 ملايين يورو، إذا تم بيع اللاعب مقابل 55 مليون يورو أو أكثر، أما إذا تم بيعه بأقل من هذا الحد عند 50 مليون يورو، يحتفظ النادي الكتالوني بكامل المبلغ".

يذكر أن فيران توريس شارك في 207 مباراة مع برشلونة، في جميع المسابقات، سجل خلالها 63 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة.