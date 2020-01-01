برشلونة يقترب من التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

هل نرى نجم مانشستر سيتي في برشلونة؟

يحاول نادي برشلونة إتمام التعاقد مع إيريك جارسيا من مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لإيجاد بديل لصامويل أومتيتي الذي يتعرض للإصابة بصورة مستمرة.

برشلونة أعلن إصابة أومتيتي في الركبة مما يعني غيابه لفترة طويلة وربما لا يكون جاهزًا لنهاية مباريات الدوري الإسباني.

المزيد من الفرق

وكان جارسيا قد تخرج في أكاديمية الفريق، لا ماسيا، قبل الرحيل إلى مانشستر سيتي والحصول على فرصته مع المدرب بيب جوارديولا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة بدأ مفاوضاته مع مانشستر سيتي للحصول على خدمات جارسيا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون ضمن مشروع الفريق المستقبلي نظرًا لصغر سن المدافع.

وأوضحت أنّ الإدارة الرياضية مقتنعة بما يقدمه جارسيا في الفترات الماضية مع مانشستر سيتي، ويحاول استغلال انتهاء عقده في صيف 2021 للضغط على إدارة السيتيزنس والحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ جارسيا لعب 447 دقيقة خلال الموسم الجاري في البريميرليج منها مباراتي آرسنال وليفربول وخرج مانشستر سيتي في المواجهتين دون استقبال أي هدف.

ويحاول السيتيزنس عدم إثارة الضجة حول سوق الانتقالات لأن الفريق لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس الاتحاد وسوف يفتح باب التعاقدات مع انتهاء الموسم.

وفي حال فشلت المفاوضات، فإن برشلونة سيحاول التواصل مع اللاعب وإقناعه بعدم التجديد والانضمام لقلعة "كامب نو" بالمجان في صيف 2021.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تخلى عن توديبو خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وبعد إصابة أومتيتي لا يمتلك سوى كليمون لونجليه وجيرارد بيكيه في مركز قلب الدفاع.