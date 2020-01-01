وكيل أجويرو يوضح حقيقة تفاوضه مع إنتر ويوفنتوس

ارتبط أيضاً بالانتقال لصفوف نابولي بالميركاتو الصيفي

خرج هيرنان ريجويرا وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لتوضيح الأمور حول أنباء رحيله عن مانشستر سيتي في الصيف.

الدولي الأرجنتيني ارتبط بالرحيل عن الدوري الإنجليزي، والانضمام لإنتر، حتى يفتح الطريق أمام مواطنه لاوتارو مارتينيز من أجل الانتقال لبرشلونة.

وظهر أيضاً اسم أجويرو على قائمة نابولي، وسط محاولات النادي الإيطالي لضم مهاجم من طراز كبير بالميركاتو القادم.

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وهو ما علق عليه وكيله قائلا:"سيرجيو مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2021 ولا توجد فرصة لمغادرته النادي قبل هذا التاريخ".

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وأضاف:"سنرى ما سيحدث بعدها، لم أتحدث مع إنتر لسبب واضح أن أجويرو يشعر بالراحة التامة مع فريقه الحالي ولا يريد التغيير الآن".

يذكر أن أجويرو الذي يبلغ 32 سنة الشهر القادم، وسجل 23 هدفاً هذا الموسم مع سيتي، ارتبط بالانضمام ليوفنتوس لتعويض رحيل جونزالو هيجواين.