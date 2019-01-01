برشلونة لم يفقد الأمل في ضم دي يونج

رغم اقتراب اللاعب من باريس سان جيرمان لكن برشلونة لا يزال يرغب في جلبه

يسعى نادي برشلونة للعودة للتفاوض مع فرانكي دي يونج، لاعب أياكس، لإقناعه برفض عرض باريس سان جيرمان.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ اللاعب نكث بوعده الشفهي مع برشلونة ويرغب في الانضمام لسان جيرمان.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة أرسل مندوبًا للحديث مع والد اللاعب وإقناعه بعرض الفريق الكتالوني، وخاصة أنّ دي يونج لا يمانع اللعب لصفوف البلوجرانا.

باريس سان جيرمان عرض راتبًا أعلى ووعد اللاعب بالمشاركة أساسيًا، وهو ما دفع وكيل أعماله لإقناعه بالنظر في عرض بطل الدوري الفرنسي.

هذا الوضع والتعبير يشبه كثيرًا أحد اللوحات الشهيرة لـ مايكل أنجلو .. هل تعرفون إسمها 👀



( 📸 : IG\muny1) pic.twitter.com/8Q9Of5axgo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

ويحاول النادي الكتالوني استغلال المشروع الرياضي وإمكانية اللعب بجوار ليونيل ميسي كوسيلة للضغط على دي يونج لأجل الانضمام إلى الفريق.

دي يونج صرّح بالأمس، الأربعاء، أنّه لم يحسم قراره بعد لكنّه يود بناء مسيرة رياضية ناجحة وليس قضاء فترة عطلة في برشلونة.

وكان المدير الرياضي لأياكس، مارك أوفرمارس، قد أعلن أن اللاعب سيرحل عن الفري بنهاية الموسم الجاري.