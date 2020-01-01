لقب ريال مدريد يحرم فيدال من مواصلة إنجازه التاريخي

أنباء غير سارة للاعب الوسط التشيلي

حرم ريال مدريد لاعب الوسط التشيلي أرتور فيدال نجم وسط برشلونة، من مواصلة أحد أهم إنجازاته، بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه.

ريال نجح في حسم اللقب مساء أمس الخميس، بعد الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف، مع خسارة برشلونة من أوساسونا بنفس النتيجة.

الأمر الذي أوقف سلسلة فيدال في الحصول على جميع الدوريات المحلية التي لعب بها إلى 8 ألقاب متتالية منذ 2012.

المزيد من الفرق

فيدال حصل على 4 ألقاب دوري مع يوفنتوس، قبل رحيله عن الفريق في عام 2015، منتقلاً إلى نظيره الألماني بايرن ميونخ.

التشيلي المخضرم حصل على لقب الدوري مع الفريق البافاري في 3 مناسبات، قبل الانضمام إلى صفوف برشلونة في 2018.

وبعدها حصل فيدال على الدوري الإسباني مرة وحيدة مع برشلونة الموسم الماضي، ليتوقف رصيده ويعلن ريال مدريد انتهاء هذه الإنطلاقة المميزة.

سيتيين: اتفق مع ميسي ولا أعرف مصيري في برشلونة

بطل بأقل من 90 نقطة .. هل تراجع الدوري الإسباني؟ أم تقاربت المستويات؟

يذكر أن صاحب الـ33 سنة، ارتبط كثيراً بالرحيل عن برشلونة والعودة مرة أخرى لإيطاليا من بوابة إنتر هذا الصيف.