برشلونة لا يتوقف ولا يكتفي .. النادي بصدد تفعيل الرافعة الثالثة

الرافعات الاقتصادية مستمرة في الكامب نو

لم يكتف برشلونة بتفعيل الرافعتين الأولى والثانية من خطته الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخرًا، بل وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو هو بصدد تفعيل الرافعة الثالثة والتي ستُكمل حل جميع المشاكل المالية للنادي وتمنحه الفرصة لقيد لاعبيه الجدد.

البارسا تعاقد هذا الصيف مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن ومازال يستهدف بعض الأسماء الأخرى وأبرزها بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

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النادي كان قد فعل الرافعة الاقتصادية الأولى وتضمنت بيع 10% من حقوق البث التلفزي لمدة 25 عامًا، وقد حصل مقابل ذلك على 207 مليون يورو، ويضع حاليًا اللمسات الأخيرة على تفعيل الرافعة الثانية ببيع 15% من حقوق البث لشركة أخرى لمدة 25 عامًا كذلك مقابل 320-333 مليون يورو تقريبًا.

النادي الإسباني لا يريد ترك أي مجال للمفاجآت غير السارة التي قد تمنعه من قيد لاعبيه الجدد هذا الصيف، لذا بقي نائب الرئيس، إدواردو روميرو، في برشلونة ولم يُسافر مع الفريق في جولته الأمريكية.

مهمة روميرو ستتمثل في بدء تفعيل الرافعة الثالثة وذلك بقيادة المفاوضات لبيع 49% من الاستوديوهات المملوكة للنادي، على أن يبقى البارسا هو المسؤول عن إدارة الاستوديوهات وكل شيء خاص بالحقوق السمعية والبصرية.

بيع 49% من الاستوديوهات سيدر على النادي مبلغًا يقترب من 200 مليون يورو مما سيعني حل جميع مشاكل النادي الاقتصادية والمالية.

يُشار إلى أن أزمة البارسا المالية منعته من تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي الصيف الماضي، والذي انتهى به المطاف لاعبًا في باريس سان جيرمان.