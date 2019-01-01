وكيل لاوتارو يؤكد اهتمام برشلونة

المهاجم الأرجنتيني تألق في كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ألبيرتو ياكي، وكيل مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز، وجود اهتمام من قبل برشلونة بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

التقارير كانت خرجت في الأيام الماضية لتتحدث عن عزم برشلونة دفع 110 مليون يورو لضم مارتينيز هذا الصيف.

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وقال وكيل اللاعب مع "كومو تي فا": "اهتمام برشلونة حقيقي، ليس هناك بعد عرض رسمي أو اتصال، ولكن نعرف أن الأمر حاضر ويعجبنا".

وعن تألقه في كوبا أمريكا: "دخل البطولة بشخصيته، كما فعل في راسينج عندما كان أمامه نجوم مثل ميليتو ولوبيز وأثبت نفسه، تلك طبيعته".

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إنتر كان قد ضم لاوتارو الصيف الماضي من صفوف راسينج مقابل ما يقارب 22 مليون يورو، وتألق اللاعب في موسمه الأول مع الفريق.

وشارك لاوتارو مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا وسجل هدفين وأحرز المركز الثالث بالبطولة.