كومان ينسحب من مؤتمر لقاء إشبيلية بسبب تعرضه لنزيف

مواجهة نارية بين الفريق الكتالوني ونظيره الأندلسي إشبيلية

يؤمن رونالد كومان مدرب برشلونة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحاجة للمزيد من الدعم داخل الفريق من أجل تحسين النتائج، قبل انسحابه من مؤتمر إشبيلية.

برشلونة يستعد لمواجهة نارية ضد الفريق الأندلسي، غدًا السبت، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

كومان الذي يطمح في استمرار الانتصارات على الجانب المحلي، تحدث عن العديد من الجوانب الخاصة بفريقه في المؤتمر الصحفي للقاء والذي شهد معاناة الهولندي من نزيف في الأنف، حيث أدى ذلك إلى انسحابه من المؤتمر بشكل مبكر.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الواقعة، حيث سبق أن عانى كومان من نفس الموقف في يناير الماضي، كما أنه يعاني من بعض المشاكل الصحية دخل بسببها المستشفى خلال فترة عمله مع المنتخب الهولندي.

وقال كومان عن اللعب ضد إشبيلية في الدوري والكأس:"مباراتان مختلفتان، يجب أن نحاول الفوز بكل منهما، في الكأس نحن بحاجة للفوز 2/0 وفي الدوري يجب مواصلة الانتصارات ونضغط للوصول للقمة".

ظهور رونالد أراوخو بعد عودته:"فور دخول القائمة الجميع لديه فرصة اللعب، غدًا سنحدد الفريق وسنرى إمكانية مشاركته".

التصويت في الانتخابات:"لن أصوت، لاعتقادي أنني لست مضطرًا للتصويت، سيخرج المرشحون كل يوم وكل واحد لديه قصته نحو الأفضل في النادي، يجب أن أنتظر وأعرف ما سيحدث".

أهم أسبوع في الموسم:"لا أوافق على هذه الجملة، هذا الأسبوع فرق القمة ستلعب ضد بعضها البعض، الضغط موجود بالنسبة لنا ولكن ليس أقل للآخرين".

عودة أراوخو:"رونالد حظى بموسم جيد للغاية، هو شاب وتعلم الكثير وأظهر جودته ولياقته البدنية، يجب أن يحسن تعامله مع الكرة، لكنه يساهم كثيرًا في الدفاع".

جودة اللاعبين الكبار:"منذ بداية الموسم حاول اللاعبون الأكبر سنًا تولي القيادة، لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بمفردهم، يحتاجون إلى مساعدة الفريق".

وأضاف:"أوضح مثال على ذلك هو أن ميسي لديه 17 أو 18 هدفًا، وبقية المهاجمين سجلوا نفس العدد أو أقل أو أكثر بقليل، لذلك هو بحاجة إلى مساعدة من الآخرين، والمسؤولية يجب أن تكون على عاتق الفريق بأكمله".

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تعرضه للضغط:"كونك مدربًا لبرشلونة يعني أن هناك الكثير من الضغط عليك، إذا لم تفز بالمباريات فإن الجاني هو المدرب، أنا أتقبل ذلك بحكم عملي كمدرب لفترة طويلة ولكن كل ما يهمني هو تحقيق الفوز غدًا وليس الخسارة".

يذكر أن برشلونة يلعب ضد إشبيلية، وهو في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يمتلك مباراة إضافية.